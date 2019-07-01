Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun çözüme kavuştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri ile yeşil alan ve yol yapılmak üzere 6 tane taşınmazın kamulaştırması ile yıkım çalışmaları başlatıldı.

Başkan Mehmet Canpolat'ın ‘Daha yaşanabilir bir Haliliye' sloganı ile ilçe genelinde belediye ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor. Başkan Canpolat, son olarak Atatürk Mahallesi sakinlerinin 20 yıldır beklediği yeşil alan ve yol ihtiyacı talebini karşılıksız bırakmadı.

Mehmet Canpolat'ın talimatı sonrası belediye encümenin kararı ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma çalışmalarına başladı. 6 adet taşınmazın sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrası kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanıp, yıkım çalışmaları başlatılan alanı incelemek için Atatürk Mahallesi gelen Başkan Canpolat'ı, Mahalle Muhtarı Mahmut Karadaş ve mahalle sakinleri karşıladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdi Kaysı ve teknik ekibinde eşlik ettiği incelemede, Başkan Canpolat çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Toplam 10 yapının bulunduğu 6 adet taşınmazın istimlak edildiğinin altını çizen Başkan Canpolat, “Atatürk Mahallemiz en eski mahallerimizden birisi. Mevcut imar planı çerçevesinde yol park alanına gelen binalar mevcuttu. Haliliye Belediyesi olarak 10 tane evden oluşan 6 adet taşınmazın istimlak çalışmalarını gerçekleştirdik” dedi.

“Hedefimiz, daha müreffeh daha yaşanabilecek bir Haliliye”

Yıkımlar sonrası mahallenin yol ve park ihtiyacını sorunun çözüleceğini vurgulayan Başkan Mehmet Canpolat, “Mahalle sakinlerinin duruma göstermiş oldukları ilgi ve alakadan hem de onlara vermiş olduğumuz rahatsızlığa karşı gösterdikleri hoşgöründen dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı da arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız ve hedefimiz daha müreffeh daha yaşanabilecek bir Haliliye adına bir taş üstüne taş koyabilmek. Yıkım çalışmalarını gerçekleştirip vatandaşımızın park ve yol sorununu çözmüş olacağız” dedi.

Mahalle Muhtarı Mahmut Karadaş ise, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizde park yoktu. Mahallemiz eski olduğundan dolayı imar sorunumuz vardı. Başkan Canpolat sağ olsun konuya el attı ve park sorunumuzu çözecek. Mahallem adına kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.