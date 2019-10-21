Başkan Canpolat öneri ve talepleri yerinde dinliyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine, Sancaktar Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleri ile görüşerek, sohbet eden Başkan Canpolat, mahallede yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, “Sancaktar mahallemizde şuanda çalışmayı başlattık. Bu sokakta kışın yağmur yağdığı zaman evlerimizi su basıyordu. Aynı zamanda sokakta göllenme meydana geliyordu. Kod seviyesi ve yağmur suyu drenajı ile ilgili problemi vardı. Şuan yağmur drenaj hattını çekiyoruz. Akabinde parke döşemem işlemlerini tamamladıktan sonra mahallelimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

“Canla başla çalışmaya devam edeceğiz”

İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmaların devam ettiğine de değinen Canpolat, “Haliliye'mizin her sokağında her caddesinde adım adım vatandaşlarımızın mutluluğu için onların yaşadığı sıkıntılarla alakalı olarak onlarım çözüm noktasında tüm personellerimiz tüm müdürlüklerimiz var gücü ile çalışmaya devam ediyor. Canla başla yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sancaktar Mahallesinde çocukların yoğun ilgisi karşılaşan Canpolat, çocuklarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Canpolat, temaslarının ardından buradan ayrıldı.