Başkan Canpolat'ın eğitime verdiği önem karşılık buluyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphaneleri, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ve Devteşti Okuma Salonu, ders çalışan gençlerin adresi oluyor. Bu ortamlarda kendilerine sunulan sessiz ortamda soru çözümü ile ders çalışan gençler, eksik kalan konularını kütüphane ortamıyla tamamlıyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi açılışı yapılan Devteşti Okuma Salonu ise nüfus yoğunluğunun olduğu bölgede gençlerin ders çalışma ve kitap okuma alan ihtiyacını karşılıyor. Kendilerine sunulan bu alanda hem ders çalışan hem de kitap okuyan gençler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphane ve okuma salonlarında bu yıl yaklaşık 10 bin öğrencinin sunulan hizmetten faydalandığı belirtildi. Ücretsiz verilen dershane hizmeti ve deneme sınavlarıyla da bu yıl toplam 143 öğrencinin üniversite sınavını kazanarak hayalindeki bölüme yerleştiği ifade edildi.