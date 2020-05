Başkan Canpolat'tan Anneler Günü mesajı

Başkan Canpolat mesajında, "Dünyanın en kıymetli varlıkları, sevgi ve merhametin sembolü annelerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Covıd-19 salgının nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde birçoğumuzun annelerimizden ayrı olduğunu da biliyoruz. Belki bugünlerde annelerimizin ellerini öpemesek dahi onlar bizim hayatımızın her karesi, yaşamımızın her noktası ve her zerresinde var olmaya devam edecekler. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tekrardan en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.