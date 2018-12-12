Başkan Çiftçi, ünlü yazar Aytmatov'un anma etkinliğine katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Belediyesi ile Kaf Yapım tarafından düzenlenen ‘Ömür Var Asra Bedel' isimli anma etkinliğe katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türk kültürünü dünyaya tanıtan, şaheser niteliğindeki yapıtlarıyla dünyanın en çok okunan yazarları arasında yer alan Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü Keçiören Belediyesinin anma etkinliğine katıldı. Törene Başkan Çiftçi'nin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov, öğretim üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Başarı için alın teri, zorluk ve acı gerekiyor"

Anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "İnsan kıymetli bir varlık. İnsanoğlu ait olduğu coğrafyaya aittir. Yaşadığı coğrafyadan bağımsız düşünülemez. İçinde olduğu, büyüdüğü halktan ayrı düşünülemez. Gelişmişliği, kalkınmışlığı, duyguyu, sevgiyi, aşkı kendi coğrafyamızda aramamız gerekir. Bin yıllardır medeniyetimiz Türk coğrafyası, bize ender sunulan bu medeniyet geçmişten gelen zenginliktir. Yazarımıza, romancımıza, hikayecimize, bilgi adamımıza baktığımızda başka yerlerde aramamak lazım. Kendi içimizde aramamız ondan beslenmemiz lazım. Çocuklarımızı da onunla beslememiz gerektiğini düşünüyorum. İnsan olmak önemlidir. Yaşamın aslında var oluşudur. Büyük adamları, büyük düşünürleri zor şartlar ortaya çıkarır. Zafere giderken dikensiz yol olmuyor. Başarı için alın teri, zorluk ve acı gerekiyor. Rabbim bu coğrafyaya, Türk milletimize hiçbir zaman acılar yaşatmasın. Ama o acı koşulları duygu ve düşüncelerimiz oluyor ve dolayısıyla eserlerimizde kendini gösteriyor. Bilge kişi Cengiz Aytmatov'u rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.