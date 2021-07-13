Başkan Ekinci devam eden asfalt çalışmasını inceledi

İki yıldır hizmet seferberliği başlatan Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gözlek Kırsal Mahallesinde başlatılan dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sathi kaplama asfalt serimine başladı. Belediye meclisi başkan vekili Eyyüp Öztürk ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Ekinci, çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Viranşehir hedefiyle son iki yıldır yapılan hizmet atağına dikkat çeken Başkan Ekinci, plan ve program çerçevesinde kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında Gözlek kırsal mahallesinde yapılan dolgu, tesviye ve yol genişletme çalışmalarının ardından sezonun ilk sathi kaplama asfalt serimine başladıklarını ifade eden Ekinci, yolun mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

İlçe genelindeki yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini sözlerine ekleyen Ekinci, hedeflerinin vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Ekinci, hem merkez, hem de kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti. Gözlek Mahalle Muhtarı Mehmet İsaoğlu ise, yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.