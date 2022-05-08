Başkan Ekinci'den anlamlı ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile birlikte şehit ve gazi annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile beraber Yenişehir, Gölbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan şehit ve gazi annelerini ziyaret etti. Ailelerle yakından ilgilenip sohbet eden Başkan Ekinci, her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ve acılarını derinden paylaştıklarını söyledi.

Başkan Ekinci, şehit ve gazilere minnet duyduklarını dile getirerek, “Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de hayırlı sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Özellikle bize bu toprakların vatan olarak kalmasında en büyük pay şehitlerimizindir” diyen Ekinci, konuşmasında, “Bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizin anneleri gözlerinden sakındıkları evlatlarını bu vatana feda etmiştir. Şehit annelerinin ellerinden hürmetle öpüyor ve bizleri de evlatları olarak görmelerini istiyorum. Bu vesileyle her kim ki annelik vasfını taşıyorsa, yüreğinde anne sevgisi, merhameti barındırıyorsa hepsinin gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehit ve gazi anneleri de Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve eşi Sibel Ekinci'nin ziyaretinden dolayı çok memnun kaldıklarını vurgulayarak duyarlılıklarından dolayı Ekinci ailesine teşekkür ettiler.

Bu arada Başkan Ekinci, ziyaretlerde annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.