Başkan Ekinci'den futbolculara moral ziyareti

Viranşehir'in BAL Liginde mücadele eden ekibi Viranşehir Belediyespor, lig hazırlıklarına belediye tesislerinde devam ediyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci bugün kamp yerine giderek futbolcularla görüştü. Pandemi nedeni ile liglerin başlamadığını ifade eden Başkan Ekinci, liglerin ne zaman başlayacağının net olmadığını söyledi. Başkan Ekinci "Ülkemizde aşılama başladı. Dileğimiz maçların başlamasıdır. Federasyon yetkilileri önce sağlık diyerek karar alıyor. Bizler onların kararlarına saygı duymalıyız. Ligler başlayınca sizler sahada Viranşehir için ter dökeceksiniz. Bizler de daima sizinle olacağız. Tribünlerde sizleri destekleyeceğiz. Sizlerden başarı bekliyoruz. " diyerek futbolcu ve teknik heyete moral verdi. Futbolcular destek ve moral ziyareti için Başkan Ekinci'ye teşekkür ettiler. Başkan Ekinci'den her zaman destek gördüklerini ifade eden futbolcular ve teknik heyet, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Ardından futbolcular ve Başkan Ekinci hatıra fotoğrafı çektirdiler.