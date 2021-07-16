Başkan Kuş 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, o gecede yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa'da gün boyunca çoşkuyla kutlandı. Şanlıurfa Müzesi önünde "Türkiye Geçilmez" temalı resim sergisi ile başlayan etkinliğe katılan binlerce Şanlıurfalı ellerinde Türk bayraklarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar alanda bekledi. Etkinliğe; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Resim sergisiyle başlayan gece, toplu kılınan akşam namazının ardından Kuran tilaveti ile devam etti.

Başkan Kuş,”15 Temmuz gecesi Darbe var dediler. Olur mu öyle şey dedim? Vallahi Abi dediler hemen arabama atlayıp soluğu Emniyet binamızın önünde aldım. Duvarın kenarında yaslanmış annemi gördüm darbe gününden 3 gün önce annem tedaviye alınmıştı, hem şekeri hem tansiyonu vardı. Anne senin burada ne işin var lütfen eve git hastasın sen dedim biz buradayız. Annemde sesi titreyerek oğlum ben ölmeden eve gitmem dedi o gün anladım ki bu Vatan bölünmez bu Bayrak asla inmez. Hazreti Mevlana ne demiş geçmişini bilmeyen gideceği yolu şaşırır. İşte Türk Milleti Çanakkale'yi unutmadı işte Malazgirt'i unutmadı, Dandanakan'ı unutmadı. İşte Türk Milleti dedelerini, Atalarını unutmadı. Çünkü Ataları bu cennet vatanı kanlarını bu topraklara dökerek armağan etmişlerdir. 15 Temmuz Allaha çok şükür Türk Milletinin ferasetli duruşu ile hain Fetö terör örgütünü ve Fetö terör örgütüne su taşıyan o alçak Siyonistlere gerekli dersi vermiştir. Milattan önce Ebrehe zalim fil orduları ile Kabeyi yıkmaya giderken hiç Allah'ın hesabını yapmamıştı. Kabe'nin sahibi Cenab-ı Mevlam ufacık Ebabi Kuşları ile Ebrehe ordusunu helak etmişti, yerle bir etmişti. İşte 15 Temmuz gecesi filler yoktu ama uçaklar, helikopterler tanklar vardı. 15 Temmuz gecesi kuşların olmayacağını düşündüler ama 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demirler vardı, Ümit Yolcular, Ahmet amcalar, Fatma teyzeler, Ayşe ablalar vardı. İşte onların duruşu ile Elhamdülillah Bayrağımız hep göklerde kalacak diyoruz. Ben buradan tüm şehitlerini saygı ve minnet ile anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir daha asla darbe teşebbüsünün bile yaşanmayacağı günleri bu milletimizin dik duruşu sayesinde elde ettik. Şehitlerimiz için dualarını eksik etmeyin“ dedi.