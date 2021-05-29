Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Belediye tarafından İlçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelip, talepleri dinleyen Kuş, son olarak Ruha Mahallesinde yürütülen muhtar evi ve yeşil alan çalışmalarını, Başkan Yardımcısı İlhami Günbegi ve belediye meclis üyeleri İzzettin Çiftçi, Mahmut Birinci, İbrahim Halil Güneş ve Mahalle Muhtarı Mehmet Polat'la birlikte inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelip hem hasbihal eden hem de talepleri yerinde dinleyip, anında çözümler üreten Kuş, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalıştıklarını belirten Başkan Kuş, kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.