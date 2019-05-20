Başkan Kuş katı atık bertaraf merkezini inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Yenice mahallesinde katı atık bertaraf merkezinde incelemelerde bulundu. Yenice mahallesindeki katı atıkların elektrik enerjisine dönüştüğü katı atık bertaraf merkezindeki koku nedeniyle mağduriyet yaşayan bölge halkının sesine kulak veren belediye, sorunun giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorununa çözüm bulacaklarını belirten Kuş, "Vatandaşlarımız koku sorunundan dolayı rahatsızlıklarını bizlere ilettiler. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte bu merkezi ziyaret ettik. Burada bir takım incelemelerde bulunduk. Bu koku sorununun giderilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün ne kadar hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda Eyyübiye halkı bu kokudan kurtulacak. Tabi önce bir takım önlemler alınması noktasında talimat verdi. İkinci husus ise bu çöp merkezinin Eyyübiye mücavir alanı dışına taşınması noktasında bir çalışma başlattı. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül beyin talimatları ile Eyyubiye kötü kokulardan kurtulacak" dedi.

Katı atık merkezinin taşınması için talimat verdiklerini belirten Beyazgül ise, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş beyefendi ve Katı Atık Depo Müteahhit Abdurahman Eyyüpoğlu ile birlikte katı atık deposundayız. Burada incelemelerde bulunduk. Tabi son zamanlarda vatandaşlarımızın buradaki koku ile şikâyetleri artmıştı. Bu nedenle buraya gelip yerinde incelemeler yapalım diye karar verdik. Yaptığımız incelemede motorlardan birinin bakıma alındığı bu nedenle kokunun biraz daha fazlalaştığı tespit edilmiştir. Motorun bakımı bu akşamüzeri tamamlanacak. Ama biz birkaç konu üzerinde daha durduk. Bu çevrenin ağaçlandırılması noktasında incelemeler yaptık ve bu konuda çalışacağız. İkinci husus ise katı atık deposunun taşınması üzerinde durduk ve bu konu birkaç yılımızı alıyor ama buna rağmen biz gerekli direktifleri verdik. Katı atık deposunun taşınması ve yeni yer çalışmaları için talimatlarımızı verdik” diye konuştu.