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Başkan Kuş muhtarlarla buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağında düzenlenen programda merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kuş, Eyyübiye Belediyesinin mahallelerde yürüttüğü çalışmaları istişare edip, muhtarların taleplerini de dinledi. Düzenlenen programa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop, Belediye Başkan Yardımcıları ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Programda konuşan Kuş, muhtarlarla birlikte Eyyübiye'ye durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.


Programda bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, muhtarların demokrasinin temel taşı olduklarının altını çizerek onların halkın sesi olduğunu vurguladı.

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