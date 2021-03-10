Başkan Kuş Olimpik Havuz yapım çalışmalarını inceledi

Eyyübiye Belediyesi, 1200 metre kare kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haflarda temeli atılan alanda çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Muradiye mahallesinde yaklaşık 1200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılıyor. Ferah ve steril olacak yapı, betorname ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. Alanda sürdürülen çalışmaları Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldırım, Abdulkadir Karakeçili ile Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak'la birlikte inceledi. İlgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Kuş, çalışmaların daha hızlanıp, tesisin yaz aylarına yetişmesini istedi. Eyyübiye için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını belirten Başkan Kuş, tesisin kısa süre içinde hizmete sunulacağını söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye Belediyesi olarak durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda Muradiye mahallemizde yapımına başladığımız Olimpik yüzme havuzunun incelemelerinde bulunduk. Teknik arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre yazın başı inşallah 2 ay sonra yarı olimpik yüzme havuzumuzu Eyyübiye'li kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. İnşallah hemen hemen bütün mahallelerimizde, bölgemizde yarı olimpik yüzme havuzu projemiz var, bunun ile ilgili Bakanlık ile görüşmelerimizi devam ediyor. Eyyübiye'ye her şey değer Eyyübiye bir değer” dedi.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak da, "Başkanıma teşekkürler ederim bizi mahallemizi Eyyübiye'nin komplesini ayırt etmeden herkesi eşit tuttuğu için, bir kez daha Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Allah güç versin” diye konuştu.