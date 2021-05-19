Başkan Kuş, Süleyman Şah Gençlik Merkezini inceledi

İlçe gençliğinin hizmetine sunmak üzere toplam 4 kattan oluşan 2200 metre karelik alanı kapsayan Süleymanşah Gençlik Merkezinin temelini geçtiğimiz aylarda atılmıştı. İçerisinde; bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan 2200 metre karelik alanı kapsayan ve toplamda 4 kattan oluşan Süleymanşah Gençlik merkezi yapım çalışmalarını beraberindekilerle birlikte inceleyen Başkan Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alıp, devasa tesisi gezdi. Yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü gençlik merkezinin kısa süre içinde ilçe gençliğine kazandırılacağı belirtildi.

Başkan Kuş,” Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Eyyübiye İlçemizde gerek İlçe Başkanımız gerekse de Meclis üyelerimizle gençliği önemsiyoruz ve onlar için çaba sarf ediyoruz. Seçildiğimiz gün itibari ile aşkla, gayretle Eyyübiye'li kardeşlerimize hizmet ediyoruz. Süleymanşah Mahallemizdeyiz, birkaç ay önce temelini atmış olduğumuz ve yapımı hızla devam eden Süleymanşah Gençlik merkezinin incelemesini İlçe Başkanımız ve Meclis üyelerimiz ile yapıyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde gençlik merkezimizi çocuklarımıza ve evlatlarımıza kavuşturmuş olacağız. Gençlik Merkezimizde neler olacak? Gençlik Merkezimizde Ak Evler olacak, Etüt Merkezi olacak, Kütüphane, çalışma alanları olacak, çocuklarımızın hocalar tarafından sportif faaliyetler alacakları alanlarımız olacak ve çocuklarımıza eğitim anlamında destek ve hizmet vermiş olacağız. Sadece gençlik merkezini bu mahallemizde planlamıyoruz az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin en genç nüfusunu bağrında barındıran Eyyübiye İlçemizde inşallah 2 gençlik merkezimizi daha Eyyübiye'li kardeşlerimize kazandıracağız ve bunun planlamasını yapıyoruz . Akabe Mahallemizde bir gençlik merkezi yerini tespit ettik ve 3. Gençlik merkezimiz için arkadaşlara talimat verdim, yer araştırmasında bulunuyorlar. İnşallah kısa zaman içerisinde gençlik merkezlerimizi Eyyübiye'li kardeşlerimize kazandıracağız Eyyübiye'li kardeşlerimize hayırlı olsun inşallah” dedi.

Gençlik merkezi ziyaretine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Saçaklı ve Mahmut Birinci de eşlik etti.