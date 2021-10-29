Başkan Kuş talepleri dinliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, periyodik olarak gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin yanı sıra sık sık merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelip, talepleri dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra makamı adeta saha edinen ve talepleri bire bir dinleyip, yerinde çözümler üreten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla da gruplar halinde bir araya gelip, mahalle sakinlerinin muhtarlara ilettiği taleplerin çözümü için istişareler gerçekleştiriyor. Son olarak bazı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katılımıyla bir araya gelen Başkan Kuş, talepleri dinleyip, anında çözümler üretip, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. İlçe hizmet için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Başkan Kuş, “Saha ziyaretlerimizin yanı sıra muhtarlarımızla da bir araya gelip, mahalle sakinlerimizin kendilerine ilettiği talepleri dinliyor ve ilgili birimlerimizi anında harekete geçirip, bu taleplerin çözülmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.