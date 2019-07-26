Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Meşarkiye Caddesi, Türkmeydanı ve Eyüp Peygamber Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kuş gerekli birimleri talimat vererek, gerekli adımların atılmasını istedi. Vatandaşların her zaman sorunlarına çözüm ürettiğini belirten Kuş,” Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçemizin mahallelerine indik. Ekibimizle birlikte vatandaşlarımızla görüşüp, sohbet ettik ve birlikte kahvaltı etme fırsatını yakaladık. Bizim için önemli olan Eyyübiyeli hemşehrilerimizin sıkıntılarını bire bir dinlemektir. Temizlik ve ilaçlama ile ilgili bazı sıkıntıları vardı. Şimdi görüyoruz ki tertemiz bir ilçemiz var. Bunun sonucunu verilen olumlu tepkilerden aldık. Bu da bizi gerçekten mutlu etti. Vatandaşlarımıza kendilerine hizmet noktasında, ekip arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma içindeyiz. Yeni projelerle ilçemizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Yakın süreç içinde büyük projelerimizle halkımızın hizmetinde olacak ve biz de her zaman halkımızın emrinde olacağız” diye konuştu.