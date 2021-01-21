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Başkan Kuş vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeyi karış karış dolaşıp, talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Kuş, son olarak Batıkent Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ilk olarak Batıkent semt pazarını ziyaret eden Kuş, semt pazarı dernek başkanı Mustafa Yıldız'la birlikte esnafa hayırlı işler dileyip, vatandaşların taleplerini dinledi. Kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgilileri anında talimatlandıran Kuş, vatandaşların takdirini topladı. Kuş, açıklamasında, “Eyyübiye'yi halkımız ile birlikte yönetip idare edeceğiz. İlk günkü gibi Eyyübiye'yi hemşerilerimizle, kardeşlerimiz le birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

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