Başkan Kuş yeni park çalışmasını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı mahallesinde yapımına başlanılan park alanında incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha yeşil bir Eyyübiye için kolları sıvayıp ilçeye birçok park kazandıran Eyyübiye Belediyesi, boş bulduğu her alanı değerlendirip, vatandaşların hizmetine yeşil alan olarak sunmaya devam ediyor. Osmanlı mahallesinde vatandaşların talebi olan ve Başkan Mehmet Kuş'un da söz verdiği park için yapım çalışmaları başladı. Yaklaşık 3 dönümlük alanı kapsayan ve içerisinde vatandaşların dinlenebileceği alanlar, kamelyalar ile çocuk oyun alanlarının olacağı alanı beraberinde Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve mahalle muhtarı Veysi Çelik'le birlikte inceleyen Başkan Kuş, sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçe halkının hizmetine yeşil alan olarak sunmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Kuş,” Osmanlı mahallemizde mahalle muhtarımızla birlikte alan taraması yaparken söz vermiştik. Çalışmalar başladı. İnşallah kısa süre içinde tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.