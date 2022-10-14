Başkan Kuş, Yenice Mahallesinde halkla buluştu

Bir mahalle gezisi sırasında ayak tarak kemiğinin kırılması nedeniyle yaklaşık üç ay sahadan uzak kalan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice Mahallesi'ne yaptığı ziyaretle yeniden halkın arasına döndü.

Bulduğu her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelen ve belediye hizmetlerini halkın talepleri yönünde yönlendiren Kuş, Yenice Mahallesi'ne yaptığı gezide yüzlerce vatandaşla görüştü. Esnafı işyerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen ve çözümler üreten Kuş, bir pastane önünde okuldan dağılan çocuklara da dondurma ikram etti.

Akşam saatlerine kadar devam eden mahalle ziyaretinde kendisine iletilen talepleri dinleyen ve gerekli talimatları veren Kuş'a gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi ile AK Parti Mahalle Temsilcisi Şemsi Kırgın da eşlik etti.