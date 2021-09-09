Başkan Kuş yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

Yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen havuz kompleksinin kısa süre içinde açılacağı belirtildi. Eyyübiye Belediyesi, 1200 metre kare kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Muradiye mahallesinde yaklaşık 1200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılıyor. Ferah ve steril olacak yapı, betorname ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. Yapım çalaışmaları tamamlanma aşamasına gelen havuz kompleksini AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtar Dello Alak'la birlikte inceleyen Başkan Kuş, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisi baştan sona dolaşan ve gördüğü eksiklikleri ilgililere aktarıp, eksikliklerin giderilmesini isteyen Başkan Kuş, ilgililerden tribün sayısının da arttırılmasını istedi.

Havuz kompleksindeki incelemeleri esnasında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek merkez gerek kırsalda çalışmalarımızı ayrım yapmadan yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Seçimden sonra yolumuzu tabiri caizse yarıladık ve çok şükür bugüne kadar Eyyübiye'li ve Şanlıurfa'lı kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine seçimlerde Eyyübiye'li kardeşlerimize ve evlatlarımıza Yarı Olimpik Yüzme havuzunu Eyyübiye İlçemize kazandıracağımızın sözünü vermiştik ve çok şükür şuanda inşaatımız bitmek üzere ve açılışını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Artık evlatlarımız kanallarda değil kendilerine ait olan yüzme havuzunda serinleyecekler ve vakit geçirecekler. Şimdiden yüzme havuzumuz gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak da mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip şunları söyledi;”Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Mahallemize Yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdığı için. Yapımı kısa süre içerisinde bitecek. Gençlerimiz artık bu alanı rahatlıkla kullanabilecekler. Biz hep birlikte hareket edince güzel projelere imza atıyoruz. Ben mahallem adına Başkanımı ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.