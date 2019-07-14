Başkan Kuş'tan 15 Temmuz mesajı

Başkan Kuş mesajında, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hain darbe girişimini lanetleyip, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Kuş mesajında, Fethullahçı Terör Örgütünün darbe girişimini lanetleyip şehit olan vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz verdi. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. Hain darbe girişimiyle bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehitlerimizin canlarını feda etmesiyle, bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Milletimiz demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Kahramanlarımızı ve destanımızı asla unutmayacak, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, O karanlık gece canlarını ortaya koyarak ülkelerine sahip çıkan aziz milletimize de bir kez daha teşekkür ediyor, tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.