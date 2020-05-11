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Başkan Kuş'tan annelere karanfil

Anneler Günü dolayısıyla Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hayatını kaybeden ş anneleri kabirlerinde ziyaret edip, hem dua etti hem de karanfil bıraktı.


Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede 100 yaş ve üstü anneleri de evlerinde ziyaret eden Kuş, hem anneler gününü kutladı hem de yaşlı annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip, çeşitli hediyeler verdi.


Kuş, “Tüm Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Malumunuz korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlarımız adına bizler ebediyete intikal etmiş annelerimizi kabirlerinde ziyaret edip, hem karanfil bıraktık hem de dualarımızı yaptık. Yine ilçemizdeki 100 yaş ve üstü annelerimizi evlerinde ziyaret edip, günlerini kutlayıp kendilerine çeşitli hediyeler verdik. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

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