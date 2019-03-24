Başkan Nihat Çiftçi Büyükşehir Belediyesi gençliği ile bir araya geldi

Gençlik adına birçok çalışmaya imza atarak oluşturduğu komisyonlarda gençlik ne istiyor sorusunu soran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi rutin olarak toplantılarını düzenliyor. Bu kapsamda toplantılarının bu günkü konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, gençlik üzerine deneyimlerini paylaştı. Gençliğin her alanda faal olması için Gençlik meclisini kurduklarının altını çizen Başkan Nihat Çiftçi, gençlerin şehrin sorunlarını ve gençlere yönelik yapılacak olan çalışmalarda gençlerin istişare ile rapor sunmaları gerektiğini belirtti. Şehri gençlerin, "neler yapılabilir" sorusu için projeler üretmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 yılda gençliğe yapılan çalışmaları anlatarak gençliğin iyi bir eğitim alarak yarınlara daha iyi bakması için ellerinden gelen tüm özveriyi sergilediklerinin altını çizdi. Aynı şekilde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin Şanlıurfa Gençliği adına büyük çalışmalar ve projelerin üretilmesi gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Abdülkadir Açar da Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda gençlerimize sahip çıktılarını ve yarınlara hazırladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanı Faruk Evran ise, Desteklerinden dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederek gençlik adına yapılan hizmetlerin hiç unutulmayacağının altını çizdi.