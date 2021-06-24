Başkan Yalçınkaya öğrencilerle moral yemeğinde buluştu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, YKS öncesi moral ve motivasyon sağlamak için Belediye Gençlik Merkezi'nde sınava hazırlanan öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Her alanda eğitime desteğini sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale'nin üniversite adaylarını ihmal etmedi. Belediyenin Gençlik Merkezinde yıl boyu ücretsiz eğitim alan, etüt merkezi ve kütüphanesinden faydalanan öğrenciler için bir yemek programı düzenlendi. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler, bu moral yemeğinde buluştu.

Öğrencilerin stres atmasına ve keyifli anlar yaşamasına vesile olan Başkan Yalçınkaya aynı zamanda öğrencilerle yakından ilgilenerek tek tek hepsine başarılar diledi. “En önemli şey yetişmiş insan. Bunun yolu da eğitimdir” diyen Başkan Yalçınkaya, gençlere pozitif ayrımcılık göstermeye devam edeceklerini ve her türlü imkanı gençlere sunacaklarını belirtti.

Öğrenciler de Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.