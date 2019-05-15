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Başkan Yıldız Birecik'te heyelanın yaşandığı bölgeyi inceledi

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri Birecik-Halfeti sahil yolunda meydana gelen heyelanın yaşandığı bölgeyi inceledi.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve il yönetim kurulu üyeleri Birecik İlçe Başkanlığını, Birecik Belediye Başkanlığını, Birecik Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında ve son yaşanan doğal afetle ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Heyelanın yaşandığı bölgeyi inceledikten sonra bir açıklamada bulunan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Bulunduğumuz bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına bütün tedbirler alınmış vaziyette. Heyelanın yaşandığı bölgede ikamet eden 13 hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Buranın turizm yolu olması, ramazan ayında yoğun bir şekilde kullanılmıyor olması daha büyük bir felaketin yaşanmasını da engelledi. AFAD ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor riskli alan ile ilgili gerekli önlemler alındı. Buradaki sıkıntıyı en yakın sürede bertaraf edeceğiz. En önemlisi de herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi. Bu vesileyle ben tüm Birecikli hemşirelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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