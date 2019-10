Başkan Yıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Başkan Yıldız'ın mesajında, "Aziz milletimizin tarih sahnesinde yeniden varoluşunun sembolü ve milletimizin tarihteki en büyük başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Anadolu insanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Cumhuriyetimiz, her türlü engelin aşılması konusunda bizlere güç vererek, bağımsızlık ve hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğimizin, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın ve milletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alma kararlılığının bir kanıtıdır. Millet olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Milletimizin birlik ve beraberliğine birliğine her zamankinden daha çok ehemmiyet vermemiz gereken bir süreçten geçtiğimizi unutmamak gerekir. Yakın coğrafyamızda yaşanan terör olayları, komşu ülkelerde cereyan eden olaylar, dağılan parçalanan ülkeler, bu birlikteliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun açık bir ispatıdır. Bir olmak ve diri olmak zorundayız. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Son yıllarda birçok alanda yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projelerle İlimizin de her konuda geliştirilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. Üzerimize düşen görev ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hedefimiz daha çok gösterilecek çaba ve gayretler ile Şanlıurfamızı her konuda en üst sıralara taşımaktır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verildi.