Başkan Yıldız'dan pamuk destekleme primleri ile ilgili açıklama

Yıldız, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu söyleyerek destekleme ödemelerinin geçen yıl baz alınarak yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şanlıurfa ziyareti ve pamuk destekleme primleri ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, çiftçilere seslenerek müsterih olmaları mesajını verdi. Bakan Pakdemirli ile gün içinde tarımın paydaşlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Yıldız, sosyal medyada dolaşan pamuk destekleme primlerinin düşeceğine yönelik söylentilere cevap vererek, “Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde destekleme primleri ile ilgili geçen yıllar esas alınarak bir çalışma yürütüldüğünü tarafımıza beyan etti. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.