Başkanlar esnafa pandemi uyarısı

Başkan Ekinci ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, esnafı maske, mesafe ve hijyene kurallarına dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen başkanlar, sohbet etti. Korona virüs nedeni ile esnafın sıkıntı çektiğini ifade eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hükümet olarak esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Hijyen ve maske ile bu illetten kurtulacaklarını ifade eden Başkan Ekinci, pandeminin bitmesi ile esnafın rahat bir nefes alacağını belirtti.