Başkanlık Dart Turnuvası ilgi gördü

Spora ve sporcuya her zaman destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'daki gençlerin spor aktivitelerine katılması için kentte 5 ay sürecek olan ödüllü 'Spor Turnuvası' devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dart Federasyonu (TBBDF) iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Dart Turnuvası sona erdi. 7-16 yaş ve 16 yaş üzeri Yıldızlar ve Gençler olmak üzere iki kategoride yapılan turnuvada yıldızlarda 85, gençlerde 86 sporcunun katıldığı 171 karşılaşmada dereceye girenler belli oldu. TBBDF milli takım branş koordinatörü Mustafa Özcan, düzenlenen dart turnuvası hakkında bilgi vererek, "Şanlıurfa için katılım sayısı olarak güzel bir sonuç. Şanlıurfa'da her gün büyüyen bir spor sevgisi var. Destek oldukça branşlar artar" diye konuştu.