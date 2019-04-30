Başkanlık turnuvası ödül töreni ile son buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak başlatılan 2018-2019 Başkanlık spor turnuvasına 15 branşta 7800 sporcu katılım sağladı. Basketbol, Futbol, Voleybol, Futsal, Masa Tenisi, Dart, Okçuluk, Kort Tenisi, Güreş, Judo, Taekwondo, Karate, Yüzme, Atletizm ve Satranç guruplarına mücadele ederek dereceye giren sporculara toplamda 83 adet yarım, 82 adet çeyrek, 147 adet gram altın ile 79.200 Liralık hediye çeki verildi.

Gerçekleştirilen ödül törenine katılarak genç sporcuları tebrik eden Başkan Beyazgül, sporcuların ödüllerini takdim etti.

“Gençlerimizi spora yönlendirmek için çok çalışacağız”

Bütün çalışmalarımızın merkezinde insanın olduğunu belirten Beyazgül, “2018-2019 Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Turnuvası kapsamında 15 branşta Basketbol, Futbol, Voleybol, Futsal, Masa Tenisi, Dart, Okçuluk, Kort Tenisi, Güreş, Judo, Taekwondo, Karate, Yüzme, Atletizm ve Satranç turnuvaları düzenledik. Tüm branşlarda toplam 7800 sporcumuz katılım sağladı. Şehrimizde düzenlenen başkanlık turnuvalarına yoğun ilgi spora verilen katkıyı göstermektedir. Eğer gençlerimize katkıda bulunmuşsak bu bizim için bir övünç kaynağıdır. Gerek Şanlıurfa olarak gerek ise Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya katkı vermeye devam edeceğiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sözünden hareket ederek gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına bu çalışmalara devam edeceğiz. İnsana değer ver ki devlet yaşasın sözü ile hareket ediyoruz. İnsanında merkezinde siz değerli gençlerimiz var, gençlerimizi kendilerini geliştirirken ailelerini anne ve babalarını da mutlu etmektedirler. Milletimiz adına uluslararası yarışmalara katıldıklarında elde ettikleri başarılar tüm toplumumuzu mutlu edecektir. Her bir genci gördüğümde gençlerden Dünya ve Avrupa şampiyonluğu istiyorum. Gençlerimiz azim ile çalışmak ile başarıya ulaşacaklardır. 2023,2053 ve 2071 hedeflerimiz var ama bizler çok yakın bir zamanda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları istiyoruz. Katılım gösteren tüm gençlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi TOKİ Batıkent Spor tesisinde gerçekleştirilen ödül törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Okul Müdürleri ve çok sayıda genç katıldı.