Başkentte Haliliye rüzgarı

Haliliye Belediyesi, Ankara'da düzenlenen tam bana göre festivalinde açtığı stantla festivale damgasını vurdu. Ankaralı'ların yoğun ilgi gösterdiği stantta gençlik faaliyetlerinden, el sanatlarına kadar Haliliye'deki çalışmalar başkentte anlatıldı.

Başkent Millet Bahçesinde 16 - 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tam Bana Göre Festivalinde, Haliliye Belediyesi de yerini aldı. Oluşturulan stantta Göbeklitepe ve Karahantepe'nin daha fazla kişilere tanıtılması hedeflenirken, gençlik çalışmaları ve kültürel alanda yapılan çalışmalarda Ankaralı'lara anlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, stantta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Ankaralı'lara, Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden külünce ve menengiç kahvesinin de ikram edildiği festivalde, Haliliye Belediyesi basketbol ve masa tenisi takımı da turnuvalarda ter dökecek.

Festivale ilişkin açıklamada bulunan Canpolat, “Türkiye'nin en büyük gençlik festivalindeyiz. Burada emeği geçen başta emeği geçen Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki ve ekibine, katılım sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Şanlıurfa deyince nüfus orta çıkıyor. Şanlıurfa Güneydoğu'da ki en büyük şehir, 2 milyon 140 bin gibi bir nüfusu ile Güneydoğu'nun parlayan yıldızı. Gençlik anlamında da oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Bu mahiyette belediyeler olarak bizler yapmış olduğumuz çalışmalarımızda gençlerimizi önemsiyoruz. Bir yanda eğitim çalışmaları yaparken diğer yandan da kültür sanatla ilgileniyoruz. Bir taratan istihdam bir taraftan ara eleman yetiştirilmesi bir taraftan kültür ve sanatın geleceğe devir edilmesi bir taraftan üniversiteye hazırlık bir taraftan sportif faaliyetler ile birlikte Haliliye Belediyesi olarak tüm yaptığımız iş ve işlemlerde gençlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından kurulan stantta, gençler sanal gerçeklikle Göbeklitepe ve Karahantepe'yi görme imkanı bulurken, ahşap oymacılığı, bakırcılık ve çulhanın da eserleri sergileniyor.