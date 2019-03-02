Basketbol'da kupa Fenerbahçe'nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş
BOTAŞ: Cuic 8, Olcay Çakır Turgut 7, Kübra Erat, Krivacevic 11, Williams 15, Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 2, Sehernaz Cidal
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaugh 10, Plum 12, Verameyenka 3, Tuğçe Canıtez 6, Özge Yavaş 2, Hartley 10, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek
1. Periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 23-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 35-51 (Fenerbahçe lehine)