Bataklığa saplanan ineğe kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal kesimde otlanan bir inek bataklığa saplandı. İneğin çamura saplandığını gören vatandaşlar kendi çabalarıyla ineği bataklıktan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bataklığa saplanan ineğe halat bağlayıp iş makinesiyle çıkardı. Yarım saat süren çalışma sonucunda, inek sahibine teslim edildi.