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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Haliliye ilçe kırsalında bir vatandaşa ait inek çamur bataklığına saplandı. Sahibinin ve çevredekilerin kurtarma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, halat ve vatandaşların yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. Kurtarılan inek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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