Bataklık faciasında acı detay

Şanlıurfa'da hayvan gübresi dolu çukura düşen inek sahibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra herhangi bir önlem alınmayan çukura bu kez 3 yaşındaki kız çocuğu düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi hayvan pazarında meydana geldi. İddiaya göre, hayvan pazarında arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.Ç. isminde ki kız çocuğu, 80 santim derinliği bulunan hayvan gübresi dolu bataklığa düştü. M.Ç.'nin arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, küçük kızı düştüğü çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı batağa saplanan inek kurtarıldı

Olaydan birkaç gün öncesinde ise aynı bataklığa bir ineğin de saplandığı ortaya çıktı. İnek sahibi ve vatandaşlar tarafından ineğin sağ salim bataktan kurtarıldı. İneğin kurtarılma görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.