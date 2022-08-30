Batıkent bölgesine nefes aldıracak çalışma

Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Eyyübiye'de tüm mahallelere halkın nefes alacağı parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıkent Mahallesinde daha önce hazırlıkları yapılan beş dekar alanlı kaplayan parkın yapımı için talimatını verdi.

İlçenin en yoğun yerleşim alanlarından biri olan Batıkent bölgesine yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için daha önce ağaç dikim çalışması yapılan alanları değerlendiren Eyyübiye Belediyesi, bölgede yaklaşık beş dekarlık alanda daha çalışma başlattı. Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, eski ağaçlara ilave olarak yeni yetişkin ağaçlar, süs bitkileri eken ekipler, çimlendirme için zemin hazırlığı yapılıyor. İçerisinde yürüyüş alanları, kamelya ve banklar, oyun grupları, çeşmeler ve lavaboların yer alacağı parkta, yol düzenleme, bordür ve topraklama çalışmaları aralıksız sürüyor. Peyzaj, aydınlatma, sulama sistemleri ve çevre düzenlemelerin ardından Eyyübiye yeni bir parka daha kavuşmuş olacak.