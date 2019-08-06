Batıkent Mahallesinin sorunları yerinde incelendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geleneksel hale getirdiği saha gezilerine ara vermeden devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan saha çalışmalarına Batıkent Mahallesindeki TOKİ Konutlarıyla devam eden Başkan Kuş, Mahalle Muhtarı Salih Arpacı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahallede sokak sokak gezen Başkan Kuş, iletilen sorunları dinledi, talepleri aldı ve bunların kısa sürede çözülmesi için ilgililere talimat verdi. Eyyübiye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral'ın da eşlik ettiği saha çalışmalarında parkta oturan vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kuş, "Mahallemizde bizlere iletilen talepleri kısa sürede bir bir çözeceğiz” dedi.

Eyyübiye'yi ortak akılla birlikte yöneteceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Batıkent Mahallemizde temaslarda bulunduk. Muhtarımız ve vatandaşlarımız bizleri çok güzel karşıladı. Vatandaşlarla birlikte mahallemizi gezdik ve bizlere sıkıntılarını ilettiler. Bizler de bire bir sıkıntıları gözlemledik ve tespit ettik. Bize eşlik eden birim amirlerimiz sorunların ve sıkıntıların notlarını aldılar. İnşallah mahallemizdeki gözlemlediğimiz sıkıntıları bir bir çözeceğiz. İlçemizi sokak sokak dolaşıp, talepleri alıyoruz ve bunları da anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Mahalle Muhtarımız Salih Arpacı'nın da eşlik ettiği saha gezisinde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye de ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Kuş'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Batıkent Mahalle Muhtarı Salih Arpacı ise, "Mahallemizdeki sorunların en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Belediye başkanımızın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.