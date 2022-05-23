Batıkent'te yeni yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesine bağlı fen işleri müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Batıkent Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor.

Mahallede yeni açılan yolun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşüyor. Karaköprü'de yeni yapılaşmayla birlikte her zaman yeni yol ihtiyacı doğduğuna dikkat çeken Başkan Metin Baydilli, bu ihtiyacı gidermek adına fen işleri ekiplerinin ciddi bir çalışma programı içerisinde olduğunu ifade etti. Baydilli, “Fen İşleri ekiplerimiz Karaköprü'müzün yolları açık olsun, vatandaşlarımız yollarda sorun yaşamasın diye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batıkent Mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Bunun yanında yayalarımızın güvenliği için kaldırımlar da yapıyoruz. Deforme olmuş yollarda da onarım ve yenileme çalışması yapan ekiplerimiz de sahada çalışıyor. Asfalt yama ekibimiz de deforme olmuş asfalt yolları onarıyor. Yani biz dört koldan ilçemizin yolları açık olsun ve vatandaşlarımız yol sıkıntısı çekmesin diye çalışıyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.