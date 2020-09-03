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Bayazgül fırın patlamasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ekmek fırınında yaşanan yangında yaralanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illeti.


Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangın sonrasında patlama meydana gelen alanı inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül patlamada yaralanan 4'ü itfaiye eri 6 kişiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Beyazgül, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının diğer işyerlerine yayılmasını engelleyen itfaiye daire başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.


Yangın olayı sonrası Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, meclis üyeleri ile birlikte tarihi hanlar bölgesini gezen Beyazgül, gezinin ardından tarihi Mençek Han'da han esnafını ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolünde 3. etap kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen Beyazgül burada çalışmayı yürüten yetkililerden bilgi aldı. Beyazgül daha sonra alandan ayrıldı.

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