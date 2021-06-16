Baydilli çalışmaları yerinde inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan çalışmaların etkinliğini görmek ve hızlanmasını sağlamak için yerinde inceleme gerçekleştirdi. Başkan Baydilli Narlıkuyu Mahallesinde gerçekleştirilen yol açma, kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışmalarını tek tek incelerken, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaköprü'de yol sıkıntısını en aza indirmek adına seferberlik halinde olduklarını dile getiren Başkan Baydilli, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için sahada incelediğini dile getirdi. Baydilli, “Yeni açtığımız ve alt yapısı bitmiş olan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İhtiyaç olan bölgelerde de yeni yollar açıyoruz. Bu özverili çalışmalarından dolayı Fen işleri ekiplerimize, yüklenici firmaya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Baydilli, inceleme esnasında ekiplere çalışmaların hızlandırılarak bir an önce bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.