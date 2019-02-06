Baydilli Çankaya Mahallesi esnafını gezdi

Başkan Baydilli Çankaya Mahallesi esnafını ziyaret ederek 31 Mart seçimleri için destek istedi.

31 Mart seçimleri için Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya Mahallesinde esnafı ziyaret eden Baydilli esnafın sorun ve taleplerini dinlerken, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Başkan Baydilli'ye esnaf ziyaretinde AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Şerif Uma ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Karaköprü esnafının ilçenin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Metin Baydilli, bugüne kadar esnafı her fırsatta ziyaret ederek sıkıntılarını dinlediklerini ve çözümü noktasında çalışmalar yürüttüklerini kaydederek “31 Mart seçimleri için çalışmalarımızı ilçe teşkilatımızla birlikte aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de Çankaya Mahallemizde bulunan esnafımızı ziyaret ederek hem destek istedik hem de sorunlarını ve taleplerini dinledik, not aldık. İnşallah 31 Mart'ta sandıklardan daha güçlü bir şekilde çıkarak Karaköprümüze hizmetin en iyisini getirmeye devam edeceğiz. Esnaf kardeşlerime destekleri ve ilgileri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Baydilli, esnaf ziyaretinin ardından ilçe başkanlığına geçerek gelen vatandaşlarla görüştü.