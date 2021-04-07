Baydilli havuz inşaatını inceledi

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent Mahallesinde kısa bir süre önce temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışmalar son sürat devam ediyor. Havuzun yapıldığı alanı inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, havuzu yaz ayında hizmete sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Baydilli, “Karaköprü'müzde önemli bir eksikliği daha gideriyoruz. İlçemizin hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Doğukent Mahallemizde Şubat ayında temelini attığımız havuz da çalışmalar son sürat devam ediyor. Yüklenici firma ile yaptığımız görüşme neticesinde inşallah yaz ayında havuzu hizmete sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Doğukent mahallesinde çalışmaları devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu; bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitness ve oyun grupları da bulunacak.