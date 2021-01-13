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Baydilli ilçede süren çalışmaları denetledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede devam eden çalışmaları yerinde denetledi.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sahada süren çalışmaları inceledi. Vatandaşların da taleplerini dinleyen Baydilli, Karaköprü'nün her alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Baydilli, " İlçemizi kalkındırmak için yeni yollar, parklar, hizmetler yapıyoruz. Ben de her fırsatta sahada incelemeler yapıyorum, vatandaşlarımızla buluşup kendilerini dinliyorum, sorunların çözümü noktasında ilgili birime aktarıyorum. Biz ilçemizi daha güzel bir hale getirmek, kalkındırmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm projelerimizi, hizmetlerimizi bu yönde planlayıp gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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