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Baydilli kan bağışı etkinliğine katıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Bilim ve İnovasyon Kulübü ile Şanlıurfa Kızılay Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Bilim ve İnovasyon Kulübü ile Şanlıurfa Kızılay Müdürlüğü işbirliğinde Osmanbey yerleşkesinde düzenlenen kan bağışı etkinliği katılarak kan bağışında bulunan öğrencilerle sohbet etti. Başkan Baydilli, “Harran Üniversitesi Bilim ve İnovasyon Kulübü ile Şanlıurfa Kızılay Müdürlüğünün Osmanbey kampüsünde başlattığı kan bağışı kampanyasını ziyaret ettik. Öğrencilerimizle sohbet ederek kan bağışının önemini konuştuk. Türkiye'de yüzde 1 olan kan bağışının arttırılması gerekiyor. Çünkü bu rakam Türkiye ortalamasının çok altındadır. İnşallah yapılacak bu tür etkinliklerle Kan bağışı ortalaması yükselir. Çünkü sadece insan vücudunda bulanan kan, ihtiyaç durumunda birçok insanın yaşamına devam etmesini sağlıyor” dedi.


Kan bağışı kampanyasının üniversitede başlatılmasının önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Metin Baydilli, Öğrencilerin yoğun bir şekilde kan bağışında bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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