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Baydilli Karaköprü'yü sokak sokak geziyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde mesaisine başlarken, ilçeyi sokak sokak dolaşarak çalışmaları ve sorunları inceliyor.


Şanlıurfa'nın en hızlı gelişen ilçesi Karaköprü'de Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede sorunların giderilmesi adına mesaisine sabah erken saatlerde başlayarak sokak sokak geziyor. Her gün teknik ekibiyle birlikte bir mahalleyi gezen Başkan Baydilli sorunları yerinde inceleyip çözümü için talimat veriyor. Önceki gün Akbayır mahallesinde sokak sokak gezen Baydilli çalışmaları ve sorunları yerinde incelerken, yolda karşılaştığı vatandaşlar ve esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Daha güzel ve sorunsuz bir Karaköprü'yü vatandaşlara sunmak için çalıştıklarını dile getiren Baydilli, tüm ekipleriyle birlikte sürekli sahada olacaklarının altını çizdi.


Baydilli, “Biz sürekli teknik ekibimizle birlikte sabah mesaimize sokaklarda başlıyoruz ve ilçemizi karış karış geziyoruz. Hem sorunları yerinde inceleyip çözümü noktasında talimat veriyoruz hem de yapılan çalışmaları inceliyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın da talep ve fikirlerini dinliyoruz. İnşallah hep birlikte el ele vererek modern Karaköprü'yü oluşturacağız” diye konuştu.

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