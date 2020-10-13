Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcısı ve teknik ekibi ile birlikte Büyük Salkım kırsal mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

İncelemede yapılan çalışmalar hakkında ekipten bilgi alan Baydilli kırsalda yaşayan vatandaşlar ve muhtarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Baydilli, "Başkan yardımcımız ile birlikte Büyük Salkım kırsal mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan kilitli parke çalışmalarını inceledik. Karaköprü Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizi merkezden ayırmadan hizmet götürüyoruz. Hizmetin en iyisini kırsalımızda yaparak bu mahallelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Köy içi stabilize malzeme serimi çalışmasının yanında nüfusu fazla olan mahallelerden başlayarak kırsal mahallelerimizde kilitli parke döşeme çalışması da gerçekleştiriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı kırsal mahalle muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.