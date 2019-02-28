Baydilli öğrencileriyle buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki okul ziyaretlerini sürdürüyor. Baydilli Mehmet Güneş Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbette bir araya geldi. Öğrencilerle gençlik ve eğitim üzerine bir süre sohbet eden Baydilli, öğrencilerin ve öğretmenlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

İyi yetişmiş, kendi potansiyelinin farkında olan bir gençliğin ülkenin daha ileriye gitmesinde çok önemli rol oynayabileceğini belirten Baydilli, “Hayatta insanın farklı kilometre taşları vardır. Okul, evlilik, askerlik, iş hayatı gibi kilometre taşlarını eğer dolu dolu geçirmişseniz kazanmışsınız demektir. Gençliğin kıymetini bilerek kendinizi geliştirin, hayatı dolu dolu yaşayın. Ne göreve gelirseniz gelin sonunda hiçlik olduğunu bilerek yaşayın ve insanları sevin. İnsana hizmetin en büyük nimet olduğunu bilerek görevinizi yapın. Benim gençlere dair umudum her zaman tazedir ve size çok güveniyorum” diye konuştu.

Mehmet Güneş Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ziyaretleri için Baydilli'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.