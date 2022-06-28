Baydilli saha çalışmalarını sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği alan gezileriyle ilçeyi adım adım dolaşarak sorunları yerinde tespit ediyor

Baydilli, gelenek haline getirdiği sabah gezilerini rutin bir programla sürdürüyor. Baydilli teknik ekibiyle birlikte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp mahallelerde tüm sokakları adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyor ve giderilmesi yönünde talimat veriyor.

Akbayır Mahallesi ve Balıkayağı Bulvarında incelemelerde bulunan Baydilli, yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Baydilli yapılan çalışmaları da incelerken, vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulmanın bereket getirdiğine değinen Baydilli, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte sabah erkenden mesaimize başlıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek için yıllardır sokak sokak geziyoruz, sorunları görüyoruz ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bugün de ekibimizle birlikte Akbayır Mahallemizin üst kısmı ve Akpiyar Balıkayağı Bulvarını gezdik, yaptığımız çalışmaları yerinde gördük. Bu gezilerimiz ilçemize hizmette bize önemli bir ilham oluyor ve çalışmalarımızı daha verimli hale getirmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Baydilli alan gezisi sırasında vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.