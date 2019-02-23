Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, katıldığı ev toplantısında Karaköprü'de bir üniversite kurulmasını sağlayarak Şanlıurfa'ya ikinci üniversiteyi kazandırmak istediğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı olarak seçilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor. Atakent Mahallesinde bir ev toplantısına katılan Baydilli, vatandaşlara Karaköprü'de yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlattı. 3.5 yıldır Karaköprü' ye hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyleyen Baydilli, bundan sonra yükünün daha fazla olduğuna ve daha fazla hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Seçim çalışmalarını ev toplantılarıyla sürdüren Baydilli, “Karaköprü için önemli hizmetlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle seçildikten sonra hizmetlerimiz, projelerimiz artarak devam edecektir. Benim Karaköprü için hayalim buraya bir üniversite kurulmasıdır. Seyrantepe Mahallemizde belirlediğimiz yerde bir üniversite kurarak gençlerimizin başka şehirlere gidip okumak zorunda kalmamalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için girişimcilerle, eğitimcilerle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yeni dönemde Şanlıurfa'daki ikinci üniversitenin Karaköprü'de kurulmasını sağlayacağız” diye konuştu.