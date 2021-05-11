Baydilli Seyrantepe'deki yeni parkı inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tam kapanma döneminde de ilçede çalışmaları ve sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Baydilli, park ve bahçeler müdürlüğü tarafından Seyrantepe Mahallesine kazandırılan ve tamamlanma aşamasına gelen yeni parkı inceledi. 10 bin metrekare alan üzerindeki parkta inceleme yapan Baydilli parkla ilgili bilgi alırken, bayram sonrası en kısa sürede parkın tamamlanarak hizmete sunulmasını istedi. Karaköprü'de yeşil alan oranını artırmak ve konutlaşmaya rağmen yeşil bir Karaköprü oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Baydilli, Seyrantepe Mahallesinde de bu anlamda çok önemli yeşil alanlar kazandırdıklarını dile getirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Seyrantepe Mahallemizde gerçekten çok güzel bir parkın yapımını tamamlamak üzereyiz. Parkı incelediğimizde gerçekten mahallemiz adına mutluluk duyduk. Parkımızın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları ve oyun sahaları ile kamelyalar yer alacak. Vatandaşlarımız ve çocuklar burada rahatlıkla zaman geçirebilirler. Yemyeşil bir ilçe için Karaköprü Belediyesi olarak son 1 yılda ilçeye 15 yeni park kazandırdık. Seyrantepe Mahallemiz de hem toplu konut alanı hem de yeni yapılaşmanın da arttığı bir mahallemiz olduğu için buralarda yeşil alan, yaşam alanı ihtiyacı oluyor. Biz bu mahallemize son yıllarda büyük ve modern parklar kazandırarak bu ihtiyacı gidermeye çalıştık ve şimdi de yine Seyrantepe mahallemize 10 bin metrekarelik güzel bir park kazandırdık. Parkımızın ilçemize, Seyrantepe'ye hayırlı olmasını diliyorum."

Baydilli Seyrantepe'de bitme aşamasına gelen parkı inceledikten sonra Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir'i ziyaret ederek mahallede yapılan çalışmalarla ilgili bir süre sohbet etti.